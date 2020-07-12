Щербакова рассказала о методах работы Тутберидзе 

"Этери Георгиевна очень требовательная, что помогает нам показывать результаты на соревнованиях. Она старается дать нам самое лучшее и раскрыть сильные стороны каждого спортсмена", — приводит слова Щербаковой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Спортсменка отметила. что Тутберидзе — сильная женщина, которая умеет ставить перед собой цели и добиваться их.

Ранее Тутберидзе отреагировала на победу в номинации «Лучший тренер» премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards.