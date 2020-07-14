Косторная заговорила о завершении карьеры

Российская фигуристка Алена Косторная допустила, что может завершить карьеру через два сезона. Об этом 16-летняя спортсменка сообщила в интервью телеканалу Olympic Channel.

"В фигурном катании нельзя выступать до 30 лет и побеждать, — сказала Косторная. — Ты можешь кататься на шоу и радовать публику, но первые места ты точно не будешь занимать из-за 15-летних девочек с четверными прыжками. У них много сил и энергии, и ты не сможешь их победить".

"Я попробую откатать следующий сезон, а потом олимпийский, а после начну воплощать в жизнь мечту о карьере медика. Может быть, буду выступать в шоу. Я всегда хотела съездить в какой-нибудь огромный тур длительностью в год, это моя мечта. Но потом все равно приступлю к реализации мечты стать нейрохирургом".

Косторная дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2019/20. Она выиграла золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии, а также на чемпионате Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59). 11 июля Косторная получила премию лучшему новичку ISU Skating Awards.