«Она не железная леди»: Косторная о Тутберидзе

«Этери Георгиевна всегда помогает нам, дает советы и указывает на ошибки», — приводит слова Косторной ТАСС со ссылкой на Olympic Channel.

Косторная пояснила, что «это относится как к тренировкам, так и к обычной жизни». Она опровергла «стереотип» о том, что Тутберидзе является «железной леди».

«Она такой же человек, словно мама», — сказала фигуристка.

Косторная допустила, что может завершить карьеру через два сезона. По ее словам, в фигурном катании «нельзя выступать до 30 лет и побеждать». Можно «кататься на шоу и радовать публику», но «первые места ты точно не будешь занимать из-за 15-летних девочек с четверными прыжками», у них «много сил и энергии, и ты не сможешь их победить».

Фигуристка «попробует откатать следующий сезон, а потом олимпийский». После этого она «начнет воплощать в жизнь мечту о карьере медика». Косторная не исключила, что «будет выступать в шоу», она «всегда хотела съездить в какой-нибудь огромный тур длительностью в год».

«Это моя мечта», — сказала она, добавив, что потом «все равно приступит к реализации мечты стать нейрохирургом».

11 июля 16-летняя Косторная получила премию Международного союза конькобежцев лучшему новичку ISU Skating Awards. Тутберидзе признали лучшим в мире тренером по фигурному катанию. Тренер призналась, что секретом успеха ее работы является любовь к своему делу.