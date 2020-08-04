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Плющенко отказались считать тренером 

Lenta.ru и ещё 3 6 часов назад
Плющенко отказались считать тренером
Фото: РИА Новости
Четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков отказался считать двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером и призвал его перестать критиковать Этери Тутберидзе. Его слова приводит «Собеседник».

«Плющенко пока что не тренер. Он, конечно, гениальный спортсмен, но как тренер он еще ничего не сделал», — заявил Мешков. Он подчеркнул, что Плющенко следует начать критиковать остальных только тогда, когда он сам приведет учеников к победам.

Мешков добавил, что переходы от тренера к тренеру — это нормальное явление, и они случались во все времена. «Но когда новый тренер критикует программу предыдущего — это некорректно», — заключил бывший фигурист.

Ранее 4 августа видео тренировки в академии Плющенко ужаснуло пользователей сети. Юзеры возмутились упражнению, которое выполняют спортсмены на занятиях.
3 августа Плющенко обвинили в неэтичном поведении после перехода в его академию чемпионки Европы Алены Косторной из группы Тутберидзе. По мнению призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой, Тутберидзе ведет себя более сдержанно в силу старшего возраста и профессионального подхода.
31 июля Плющенко назвал ужасом новые программы Косторной, поставленные ей в группе Тутберидзе. Специалист отметил, что программы придется менять. По его словам, самой спортсменке они тоже не нравятся.
Мешков, выступавший в одиночном катании, завоевал золото чемпионата страны в 1961, 1962, 1964, 1966 годах. Кроме того, он двукратный чемпион зимней Спартакиады народов СССР 1962 и 1966 годов.
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Фигурное катание , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе , ИД "Собеседник"
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