Орсер рассказал о планах Медведевой на этапы Гран-при 

4 августа Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение не отменять серию Гран-при. В них смогут принять участие спортсмены, живущие в странах-хозяйках этапов, фигуристы, которые в них тренируются, а также те, кто смогут прибыть в данные страны при соблюдении правил безопасности.

"Как только мы пройдем тестовое мероприятие в России, мы увидим, какие у нас есть варианты для Евгении по поводу этапов Гран-при. Мы живем в странное время", — цитирует Орсера РИА "Новости".

В настоящее время Медведева тренирует в Москве из-за закрытия границ.