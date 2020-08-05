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Орсер рассказал о планах Медведевой на этапы Гран-при 

Газета.Ru и ещё 52 6 часов назад
Орсер рассказал о планах Медведевой на этапы Гран-при
Фото: РИА Новости
Канадский тренер Брайан Орсер рассказал о планах двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на этапы Гран-при по фигурному катанию.
4 августа Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение не отменять серию Гран-при. В них смогут принять участие спортсмены, живущие в странах-хозяйках этапов, фигуристы, которые в них тренируются, а также те, кто смогут прибыть в данные страны при соблюдении правил безопасности.

"Как только мы пройдем тестовое мероприятие в России, мы увидим, какие у нас есть варианты для Евгении по поводу этапов Гран-при. Мы живем в странное время", — цитирует Орсера РИА "Новости".

В настоящее время Медведева тренирует в Москве из-за закрытия границ.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о дистанционных тренировках Медведевой с Орсером.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Татьяна Тарасова , Брайан Орсер , РИА Новости
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