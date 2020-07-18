Уиндзор о гибели Александровской: «Я опустошен»

Австралийский фигурист Харли Уиндзор, выступавший в паре с россиянкой Екатериной Александровской, отреагировал на информацию о гибели 20-летней спортсменки.
— Не могу описать словами, что я сейчас чувствую, — написал у себя в Instagram Уиндзор. — Я опустошен, мне больно до глубины души от того, что Кати внезапно не стало. Никогда не забуду, чего мы с ней добились вместе, всегда буду хранить память об этом у себя в сердце. Нельзя быть готовым к таким новостям. Покойся с миром, Катя.
Утром 18 июля стало известно, что Екатерина Александровская погибла, выпав из окна. По информации ТАСС, спортсменка покончила с собой.
Александровская родилась 1 января 2000 года. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012 года начала выступать в парах. В 2016 году спортсменка сменила спортивное гражданство на австралийское и стала выступать в паре с Харли Уиндзором. Зимой 2017 года вместе с Уиндзором она стала чемпионкой мира среди юниоров.