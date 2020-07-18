Чемпионка мира выпала из окна 

Известная фигуристка, чемпион мира Екатерина Александровская погибла, выпав из окна в Москве. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

Телеграм-каналы передают, что тело нашли под окнами дома. Девушка разбилась сегодня ночью. Подробностей инцидента пока нет.

20-летняя Александровская выступала за сборную Австралии и имела австралийское гражданство. Однако она часто приезжала в Россию для тренировок. Екатерина выступала в парном катании. Ее партнером был Харли Уиндзор.

Александровская и Уиндзор победили на юниорском чемпионате мира в 2017 году. Тогда австралийская пара преподнесла сюрприз. После короткой программы они занимали третье место, а после произвольной стали чемпионами мира.

Это была первая золотая медаль Австралии в фигурном катании.

Пара также дважды выигрывала чемпионат Австралии.

Александровская родилась в Москве в 2000 году. До конца 2011 года занималась как одиночница, в 2012 году переехала в Днепропетровск, но спустя два года вернулась в Москву и стала выступать с Александром Епифановым.

В 2016 году девушка приняла предложение от австралийской федерации выступать с Харли Уиндзором под руководством российских тренеров (Хекало и Мозер).