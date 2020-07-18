Траньков высказался о гибели фигуристки Александровской 

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков вспомнил чемпионку мира среди юниоров Екатерину Александровскую, которая погибла после падения из окна.
«Это всегда очень ужасная новость, когда такие молодые спортсмены уходят. В фигурном катании у всех семейное отношение друг к другу, поэтому это большая потеря и горе. Слишком часто стали такие новости приходить, чуть ли не раз в год. Хочу выразить слова поддержки её маме, хотя очень сложно что-то говорить. Мы катались когда-то на одном катке, Катя выросла на наших с Татьяной Волосожар глазах. Меня шокировала эта новость, пока даже не укладывается в голове», — заявил Траньков в разговоре с RT.
Ранее сообщалось, что Александровская погибла в 20 лет. Наибольших успехов она добилась в паре с Харли Уиндзором. В частности, дуэт дважды выигрывал чемпионат Австралии, а в 2017 году завоевал золото на юниорском первенстве мира и финале Гран-при среди юниоров. В 2018 году Александровская и Уиндзор заняли 18-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане и 16-е — на взрослом чемпионате мира.