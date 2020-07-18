Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки 

Появились подробности гибели в Москве Екатерины Александровской — австралийской чемпионки мира по фигурному катанию.

В последнее время девушка страдала от тяжелой депрессии, связанной с профессиональными проблемами. Об этом сообщает телеграм-канал 112. После впечатляющей победы на юниорском чемпионате мира 2017 года Александровская выступала в Канаде. Там фигуристка получила спортивную травму и вернулась в Россию.

В Москве спортсменка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но новая карьера не задалась. Началась депрессия, девушка обращалась к психологам, но помочь ей не смогли.

Сегодня в час ночи она покончила с собой. Екатерина оставила предсмертную записку, написав лишь одно слово: «Люблю».

Ранее «Рамблер» сообщал, что Александровская погибла, выпав из окна в Москве. Тело нашли у дома. 20-летняя спортсменка ранее выступала за сборную Австралии и имела австралийское гражданство. Однако она часто приезжала в Россию для тренировок. Екатерина выступала в парном катании. Ее партнером был Харли Уиндзор.