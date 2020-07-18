Мать погибшей фигуристки увезли в психбольницу

20-летняя девушка в ночь на 18 июля выпала из окна многоэтажного дома и разбилась насмерть. Мать Александровской не может самостоятельно справиться с горем, врачи экстренно госпитализировали женщину.

Как пишут СМИ, у Александровской была депрессия, и мама фигуристки даже обращалась за помощью к психиатрам, чтобы помочь дочери.