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«Пошла в стриптиз»: Тарасова — о погибшей фигуристке 

Майк Габриелян и ещё 20 2 часа назад
«Пошла в стриптиз»: Тарасова — о погибшей фигуристке
Фото: Instagram
Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала гибель 20-летней фигуристки Екатерины Александровской, чемпионки мира среди юниоров. Слова наставницы передает «Спорт-Экспресс».
«Соболезную семье. Очень жалко эту девочку и ее родителей. Видимо, она уже закончила кататься, я так думаю, раз она поступила в стриптиз-клуб. Наверное, не могла устроиться на работу, но точно я не знаю», — заявила Тарасова.
По предварительной версии, 20-летняя чемпионка мира среди юниоров в парном катании покончила с собой.
Ранее «Рамблер» сообщал, что девушка страдала от тяжелой депрессии, связанной с уходом из большого спорта. После впечатляющей победы на юниорском чемпионате мира 2017 года Александровская выступала в Канаде. Там фигуристка получила спортивную травму и вернулась в Россию. Появилась информация, что она страдала от эпилепсии.
«Мы готовились к турниру Четырех континентов, это серьезный старт, и вдруг Катя не приехала на тренировку, на телефон не отвечала. Я созвонился с мамой и узнал — у Кати был приступ эпилепсии, такой серьезный, что она чуть не умерла», — рассказал ТАСС тренер фигуристки Андрей Хекало.
Такой диагноз означал окончание карьеры, на лёд спортсменка больше не вернулась.
Погибшая фигуристка Александровская лечилась от эпилепсии
Напомним, Александровская погибла, выпав из окна московской многоэтажки сегодня, в час ночи. Она оставила предсмертную записку, написав лишь одно слово: «Люблю».
20-летняя спортсменка ранее выступала за сборную Австралии и имела австралийское гражданство. Однако она часто приезжала в Россию для тренировок.
Комментарии 63
Фигурное катание , Екатерина Александровская , Татьяна Тарасова , ИТАР-ТАСС
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