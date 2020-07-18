«Соболезную семье. Очень жалко эту девочку и ее родителей. Видимо, она уже закончила кататься, я так думаю, раз она поступила в стриптиз-клуб. Наверное, не могла устроиться на работу, но точно я не знаю», — заявила Тарасова.

По предварительной версии, 20-летняя чемпионка мира среди юниоров в парном катании покончила с собой.

Ранее «Рамблер» сообщал, что девушка страдала от тяжелой депрессии, связанной с уходом из большого спорта. После впечатляющей победы на юниорском чемпионате мира 2017 года Александровская выступала в Канаде. Там фигуристка получила спортивную травму и вернулась в Россию. Появилась информация, что она страдала от эпилепсии.

«Мы готовились к турниру Четырех континентов, это серьезный старт, и вдруг Катя не приехала на тренировку, на телефон не отвечала. Я созвонился с мамой и узнал — у Кати был приступ эпилепсии, такой серьезный, что она чуть не умерла», — рассказал ТАСС тренер фигуристки Андрей Хекало.

Такой диагноз означал окончание карьеры, на лёд спортсменка больше не вернулась.

Напомним, Александровская погибла, выпав из окна московской многоэтажки сегодня, в час ночи. Она оставила предсмертную записку, написав лишь одно слово: «Люблю».

20-летняя спортсменка ранее выступала за сборную Австралии и имела австралийское гражданство. Однако она часто приезжала в Россию для тренировок.