Андрей Хекало, тренер фигуристки Екатерины Александровской, рассказал о том, что у спортсменки были проблемы со здоровьем, передает РИА "Новости".
17 июля стало известно о гибели Александровской.
"Последний раз мы тренировались, наверное, 10 января. Тогда у нее произошел приступ. Ее положили на обследование, это было перед чемпионатом четырех континентов. Катя не пришла на тренировку, у нее был эпилептический приступ. Мама испугалась, хорошо, что она была дома. Быстро вызвали скорую помощь, и Катя пролежала две недели на обследовании. Врач мне сказал, что это эпилепсия и навряд ли Кате нужно профессионально заниматься спортом. Приступ может произойти в любой момент", — сказал Хекало.
Напомним, спортсменка выпала из окна.
Ранее Елена Радионова прокомментировала гибель Александровской.