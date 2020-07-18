Партнер погибшей фигуристки высказался о ее смерти

Партнер погибшей фигуристки Александровской рассказал, что знал «о ментальных проблемах» Екатерины, но ничто не говорило о возможной склонности к суициду.

«Да, я знал о ее ментальных проблемах, но ничто не свидетельствовало о мыслях о суициде. Это был больше эмоциональный стресс, вызванный как фигурным катанием, так и личными проблемами. Я не могу точно знать, какими именно», - сказал австралиец Харли Уиндзор.

Он подтвердил, что фигуристка страдала от эпилепсии. Но Уиндзор считает, что это не помешало бы дуэту готовиться к Олимпиаде 2022 года в Пекине, сообщает РИА Новости.

По словам австралийца, он страдает от астмы, но «она находится под хорошим контролем» и это заболевание никак не влияет на тренировки.

Спортсмен рассказал, что последний раз общался с Александровской «несколько месяцев назад». Совместным тренировкам пары мешали только карантинные меры из-за коронавируса и визовые проблемы.

Пара Александровская - Уиндзор одержала впечатляющую победу на юниорском чемпионате мира 2017 года. Затем Александровская выступала в Канаде. Там фигуристка получила спортивную травму и вернулась в Россию. Тренер фигуристки заявил, что она страдала от эпилепсии, у неё был приступ «такой серьезный, что она чуть не умерла».