Погибшая фигуристка Александровская лечилась от эпилепсии

Проблемы со здоровьем могли стать причиной ухода из жизни 20-летней фигуристки Екатерины Александровской . С января девушка лечилась от эпилепсии, сообщает ТАСС со ссылкой на слова тренера спортсменки Андрея Хекало.

Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года.

— Сегодня я увидел в телефоне сообщения от коллег с этой ужасной новостью, буквально голова закружилась. Я сразу набрал ее маме — трубку сняла ее подруга, мама госпитализирована, ей плохо, — сказал Хекало. — Вначале первой мыслью было, что это — следствие болезни, поскольку у Кати была проблема — она вставала ночью, делала что-то, потом этого не помнила.

В последний раз я общался с ней еще в середине января. У ребят был перерыв в новогодние праздники, плюс у Кати день рождения 1 января. Мы готовились к турниру Четырех континентов, это серьезный старт, и вдруг Катя не приехала на тренировку, на телефон не отвечала. Я созвонился с мамой и узнал — у Кати был приступ эпилепсии, такой серьезный, что она чуть не умерла.