«Психологические проблемы, травма, лунатизм»

Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской

«Семья фигурного катания оплакивает потерю Екатерины Александровской. ISU выражает искренние соболезнования ее семье, друзьям и товарищам по команде», — написали в профиле союза в твиттере.

Случившееся стало шоком для всего мирового фигурного катания. Публикуем слова известных спортсменов и тренеров о смерти Екатерины.

Андрей Хекало, тренер Александровской

«У нее был приступ, 10 января она не вышла на тренировку. Ее положили в больницу на обследование. Она пролежала дней десять — две недели. Поставили диагноз — эпилепсия. Врач сказал, что дальше выступать опасно. После этого она на лед не выходила. Не исключаю, что смерть могла быть связана с лунатизмом. Окончательно все будет известно после экспертизы.

Вот говорят, депрессия. А как может быть по-другому, если ты с четырех лет тренируешься, а тут приходится такой перерыв брать?» — приводит слова Хекало принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Австралийский фигурист Харли Уиндзор, выступавший с Александровской в паре

«Она была счастлива. У нее были некоторые психологические проблемы, но ничто не указывало на самоубийство», — цитирует Уиндзора ТАСС.

Чемпионка России Елена Радионова

«Катю знала с очень раннего возраста. Мы вместе с ней начинали кататься у одного тренера, с самого начала было понятно, что у нее все будет хорошо в фигурном катании. Она была прямо парница, маленькая с характером. Вообще характер у нее был очень сильный. Она с раннего возраста подавала надежды.

Я в шоке, потому что мы с ней прокатались около шести-семи лет. Потом все равно виделись на соревнованиях. В последнее время связь потеряли, но Катю я очень хорошо знала, поэтому для меня это стало потрясением.

Она всегда была позитивной девочкой. Может быть, за последние годы что-то и изменилось. Как я поняла, она должна была закончить карьеру, что-то не складывалось в этот момент, ей было очень тяжело это переживать.

Для каждого спортсмена это действительно очень болезненный момент, потому что когда ты отдаешься полностью одному делу, то после спорта у тебя начинается абсолютно другая жизнь и нужно суметь переключиться. Многим тяжело это сделать», — сказала Радионова в интервью Sport24.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева

«Мы будем скучать по тебе, малышка. Соболезнования семье», — написала Медведева в сторис инстаграма.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова

«Соболезнования семье! Папа у нее есть, а маму, знаю, в больницу увезли. Так написано… Еще написали, что Александровская страдала затяжными депрессиями. Понимаете, писать, когда ничего не знаешь. Журналистам я не верю, потому что пишут всякую отсебятину. Конечно, очень жалко молодую девочку, жалко ее маму и папу.

Жаль, что люди, которые были рядом, не замечали того, что у нее есть какие-то отклонения. Это еще раз говорит, что надо относиться друг к другу очень внимательно. И тогда можно увидеть, что человек не в себе и помочь ему», — сказала Татьяна Анатольевна Sport24.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова

«Какой ужас, ей всего 20 лет. Ужасно жаль, это катастрофа. Конечно, она была нездорова. Проблема перехода из профессионального спорта существует в любом виде спорта. Когда спортсмен заканчивает активную деятельность в профессиональном спорте, ему потом трудно себя найти. У фигуристов, кстати говоря, этот переход даже легче происходит, потому что есть возможность выступать в шоу. А тут, видимо, совсем не было работы, катки были закрыты. Думаю, трагедия Екатерины связана еще и с тем, что она не могла ничем заниматься из-за пандемии.

Вообще это нетипично для фигуристов и вообще для спортсменов. Обычно это психологически стойкие люди. Наверное, что-то наследственное или сказались какие-то пагубные привычки. Я только к этому могу склоняться. Валить на фигурное катание я бы здесь не стала», — заявила Бестемьянова Sport24.

Соцсети

В комментариях болельщики назвали случившееся большим горем, а также пожелали сил родителям фигуристки.