Дочь Этери Тутберидзе сломала ногу 

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, сообщила о серьёзной травме — спортсменка сломала ногу. «Вот уже 4 недели, как я в гипсе. Осталось еще две. Мы пропустим прокаты, но будем готовиться к сезону», — подписала соответствующее фото фигуристка.
В сезоне-2019/2020 Дэвис и Смолкин дважды занимали вторые места на юниорских Гран-при. Также в их активе шесто место в финале юниорского Гран-при. Напомним, 17-летняя Диана — дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Под руководством матери она, тем не менее, не тренируется — её наставником является Игорь Шпильбанд.