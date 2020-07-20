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Дочь Этери Тутберидзе сломала ногу 

Чемпионат.com и ещё 15 6 часов назад
Дочь Этери Тутберидзе сломала ногу
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, сообщила о серьёзной травме — спортсменка сломала ногу. «Вот уже 4 недели, как я в гипсе. Осталось еще две. Мы пропустим прокаты, но будем готовиться к сезону», — подписала соответствующее фото фигуристка.
В сезоне-2019/2020 Дэвис и Смолкин дважды занимали вторые места на юниорских Гран-при. Также в их активе шесто место в финале юниорского Гран-при. Напомним, 17-летняя Диана — дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Под руководством матери она, тем не менее, не тренируется — её наставником является Игорь Шпильбанд.
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Фигурное катание , Игорь Шпильбанд , Глеб Смолкин , Этери Тутберидзе
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