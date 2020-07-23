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С миру по нитке: как пытаются спасти карьеру Медведевой 

News.ru и ещё 33 8 часов назад
С миру по нитке: как пытаются спасти карьеру Медведевой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Накануне стало известно, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова помогает Евгении Медведевой с короткой программой. Таким образом, у двукратной чемпионки мира, которая ещё месяц назад в гордом одиночестве скиталась по Японии, образовалась целая команда наставников. Помимо Тарасовой, тренировочный процесс спортсменки в России контролирует Елена Буянова, а за океаном по видеосвязи поступают советы и рекомендации от основных на сегодняшний день тренеров фигуристки Брайана Орсера и Трейси Уилсон. Как сотрудничество одновременно с четырьмя наставниками может отразиться на выступлениях Медведевой в новом сезоне и не слишком ли много внимания уделяется одной спортсменке, — разбирался NEWS.ru.
От японской заложницы до обладательницы четырёх тренеров
Ещё несколько месяцев назад болельщики Медведевой находились в напряжённом состоянии: их любимица застряла в Японии. Мало того, что шоу, ради которого спортсменка пересекла полсвета, отменили, так ещё и границы закрыли из-за пандемии коронавируса. Проведя несколько месяцев в Стране восходящего солнца, Медведева вернулась. Но не в Канаду, где она уже на протяжении двух лет тренировалась под руководством Брайана Орсера, а в Россию.
На родине спортсменку встретили как положено: предоставили каток и наставника. Под руководством Елены Буяновой Евгения Медведева возобновила тренировочный процесс на катке ЦСКА. Сама специалист отметила, что это временная мера, вызванная невозможностью спортсменки вернуться в Канаду. При этом Буянова добавила, что с Орсером, который продолжает оставаться основным тренером фигуристки, Медведева постоянно поддерживает связь.
Спустя несколько недель после информации о занятиях с Буяновой выступил сам канадский наставник. Он дополнил историю ещё более интересными деталями. Оказывается, в России за Медведевой присматривает не одна только Елена Германовна. В этом деле ей составляет компанию Татьяна Тарасова.
Мы связываемся с Евгенией 3-4 раза в неделю. Она сейчас в Москве, сегодня у неё должна быть тренировка с Татьяной Тарасовой. Они дополнительно работают над короткой программой.
Я помогаю с техникой, Трейси Уилсон шлифует все элементы в целом. И это работает! Мне даже нравится такая работа. Меня никто не отвлекает, я концентрируюсь только на Медведевой. Ей остаётся лишь слушать меня по телефону и тренироваться, — рассказал Орсер.
Таким образом, за несколько месяцев Медведева из японской заложницы превратилась в обладательницу четырёх тренеров. Да ещё каких! Татьяна Тарасова, Елена Буянова, Брайан Орсер, Трейси Уилсон — один специалист лучше другого. Более того, если верить словам канадца, каждый наставник заточен под какое-то определённое направление. Орсер отвечает за технику, Уилсон всё «подчищает», Буянова заведует общим тренировочным процессом, а Тарасова помогает с короткой программой. Очень удобно. Ситуация обернулась для спортсменки с самой что ни на есть положительной стороны. Но так могло повезти, пожалуй, только Медведевой.

Фигурист, которому можно всё

Нынешняя непростая обстановка стала показательной в том числе и в отношении того, как могут решаться проблемы, когда они касаются определённых людей. Все трудности Медведевой словно по взмаху волшебной палочки были преодолены без серьёзных усилий. Хочешь возобновить тренировки на льду — без проблем. Не горишь желанием возвращаться в «Хрустальный», в котором ты по-прежнему официально числишься, — не вопрос, переезжай в ЦСКА. Не можешь заниматься со своим официальным тренером — не беспокойся, дадим тебе на время нового, даже двух (хотя участие Тарасовой, скорее всего, — история личного характера).
Конечно, спортсменка оказалась в непростой ситуации. Вот Федерация фигурного катания и протянула ей руку помощи, и это нормально. Но всё-таки не стоит забывать, что из Канады в Японию она уезжала по своей инициативе (не исключаем возможность того, что отъезд был согласован с Орсером). Сейчас же, по прошествии времени, можно допустить мысль, что планируя своё «коронавирусное» турне, она держала Россию в голове как запасной вариант. Место, где её всегда примут.
Да, в какой-то степени в пользу Медведевой играют её достижения. За свою карьеру она заработала немало медалей, да и её выступление с речью на заседании исполкома МОК в Лозанне, где принималось решение о допуске сборной России на Олимпиаду, до сих пор вспоминают в любой непонятной ситуации (сама фигуристка тоже охотно напоминает о своём вкладе). Однако почему-то над прочими спортсменами, зачастую даже с большими достижениями, так не сотрясаются.
А представьте теперь, каково должно быть другим атлетам из сборной. Та же Елизавета Туктамышева к новому сезону готовится с одним тренером. Конечно, дело далеко не в количестве, но само отношение к Медведевой со стороны Федерации вряд ли проходит мимо спортсменов и уж тем более не добавляет им энтузиазма.
Важно и другое. Учитывая выступления спортсменки в последних сезонах, есть опасения, что все прикладываемые усилия могут пройти бесследно. И дело здесь не в способностях фигуристки — нет. Просто возраст уже не тот. Вряд ли в нынешних реалиях Медведева будет претендовать на высокие места. Поэтому, возможно, вместо того, чтобы нянчиться с одной фигуристкой, которая уже вряд ли прыгнет выше своей головы, стоило бы обратить внимание на тех, кто в этом сейчас нуждается больше.
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Комментарии 5
Фигурное катание , Статьи , Евгения Медведева , Татьяна Тарасова , Елена Буянова , Елизавета Туктамышева , Брайан Орсер , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
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