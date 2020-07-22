Тарасова рассказала о форме Медведевой 

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила форму двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.
Из-за закрытия границ фигуристка тренируется в Москве.
"Женя полностью восстановила все свои элементы, которыми владеет, находится в хорошей форме, работает много и с большим желанием, как всегда, наверное, потому что я с ней никогда не работала. А сейчас помогаю, как могу. Стараемся", — цитирует Тарасову РИА "Новости".
Ранее канадский тренер Брайан Орсер рассказал о работе Тарасовой с Медведевой.