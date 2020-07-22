Туктамышева окончила вуз с красным дипломом 

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева окончила Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге с красным дипломом.

В своём Instagram она выложила фотографии, на которых позирует в здании вуза.

«Большое спасибо за этот диплом! Я благодарна всем, кто имеет отношение к моему институту. Всем преподавателям и однокурсникам. Незабываемое время и эмоции», — написала Туктамышева.

Ранее сообщалось, что Туктамышева открыла купальный сезон.