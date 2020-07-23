Фигуристку Александровскую похоронили 

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская похоронена сегодня на Николо-Архангельском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.

Как писал «Рамблер», тело 20-летней Екатерины Александровской было обнаружено под окнами ее квартиры в Москве 18 июля. По предварительной версии, фигуристка совершила суицид, оставив записку с единственным словом — «люблю».

Сегодня прошло прощание со спортсменкой и ее похороны на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.

При этом ранее бывший тренер фигуристки рассказал, что Александровской, которая с 2016 года выступала за Австралию в паре с Харли Уиндзором, был поставлен диагноз эпилепсия, означавший фактически окончание карьеры.