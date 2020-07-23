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Фигуристку Александровскую похоронили 

Алиса Селезнёва 10 часов назад
Фигуристку Александровскую похоронили
Фото: РИА Новости
Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская похоронена сегодня на Николо-Архангельском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.
Как писал «Рамблер», тело 20-летней Екатерины Александровской было обнаружено под окнами ее квартиры в Москве 18 июля. По предварительной версии, фигуристка совершила суицид, оставив записку с единственным словом — «люблю».
Сегодня прошло прощание со спортсменкой и ее похороны на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.
При этом ранее бывший тренер фигуристки рассказал, что Александровской, которая с 2016 года выступала за Австралию в паре с Харли Уиндзором, был поставлен диагноз эпилепсия, означавший фактически окончание карьеры.
Фигурное катание , Екатерина Александровская
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