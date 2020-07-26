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Убитые льдом: страшная изнанка фигурного катания 

Экспресс газета 2 часа назад
Убитые льдом: страшная изнанка фигурного катания
Фото: Instagram
В ночь на 18 июля тело фигуристки Екатерины Александровской нашли под окнами ее квартиры на шестом этаже. 20-летняя москвичка выступала за Австралию в паре с Харли Уиндзором. В 2017 году они стали чемпионами мира среди юниоров, заставив болельщиков сокрушаться: зачем талантливую девочку отпустили — вырастили конкурентов нашим парам!
Катя была прирожденной парницей — невысокая, крепенькая, бесстрашная. Но даже для нее партнер нашелся только в Австралии. Тренировались с Харли Уиндзором в Москве у Андрея Хекало. В первый же год ребята взяли золото юниорского ЧМ, потом победили на юниорском финале Гран-при. А вот во взрослых соревнованиях не задалось. 16-еместо на чемпионате мира, 18-е на Олимпиаде, где они даже в произвольную не отобрались. Для Австралии само участие пары в Играх стало достижением, но не для Кати — упорной, амбициозной русской девочки, всю жизнь трудившейся ради побед.
После Олимпиады пара ушла к канадскому тренеру Ришару Готье, но результаты не росли, мешали травмы. Этой зимой у Кати случился приступ эпилепсии, и врачи рекомендовали повесить коньки на гвоздь. Харли тут же объявил, что благодарен партнерше, но раз она уходит, будет искать новую.
Жизнь Екатерины перевернулась: больше не нужно вкалывать с утра до вечера, как она привыкла. Девушка попробовала тренировать малышей, хотела устроиться в телепроект. Все это было не то, к тому же начался карантин. Катя поделилась с подругой, что мечтает вернуться в большой спорт. Так и не приняв перемены, она сделала страшный выбор. И ужас в том, что, пока она выступала и тренировалась, никто ей не объяснил, что финал спортивной карьеры — еще не конец жизни, что в 20 лет перед ней открыты все пути и можно несколько раз начать сначала.
Партнеры на вес золота
Фигурное катание в России очень популярно. Родители ведут детей в секцию, не понимая, сколько боли, крови, моральных проблем кроется за эффектным действом. А потом, особенно если у ребенка стало получаться, уже не хочется отступать. Одна из проблем этого вида спорта: девочек на каток приходит больше, чем мальчиков. В парном катании и танцах партнеры — дефицит. Поэтому с ними носятся как с хрустальной вазой.
— Меня, 12-летнюю девочку, ставят в пару с взрослым парнем, — вспоминала недавно в Instagram чемпионка зимней Универсиады-2019 в танцах Бетина Попова первого партнера Юрия Власенко. — Я терплю его издевки, слушаю от всех, что у него переходный возраст и нужно потерпеть. Пытаясь сохранять комфортные условия в паре, я становлюсь для партнера и другом, и коллегой, и компаньоном, и нянькой, и водителем, и врачом, и кем угодно. Однажды на финале Гран-при на шестиминутной разминке мы упали с поддержки. Весь тренерский состав столпился вокруг моего партнера, который ударился бедром, я же, ударившись животом и диафрагмой, даже не могла дышать, и слезы стояли в моих глазах. Но я не стала говорить об этом, потому что нужно жалеть партнера. Если он болел, всегда имел возможность долечиться; когда болела я, не позволяла себе пропускать тренировки. Я сильная, могу потерпеть. Содержать партнера, действовать в ущерб себе, работать в постоянном страхе потери (если ты что-то делал не так, тебе сразу говорили: он найдет другую партнершу) — весь этот опыт мне пришлось долго выкидывать из головы.
На Бетину накинулись комментаторы, мол, чего теперь ныть, сама же спорт выбрала. В том-то и дело, что нет. На каток детей приводят в 3 — 5 лет. Они вкалывают с утра до ночи, спорт — это вся их жизнь, а пьедестал — главная цель, ради которой идут на все.
Елене Бережной было 14, когда она приехала в Москву из Невинномысска. Ей предложили встать в пару с 19-летним Олегом Шляховым, расставшимся на тот момент с седьмой партнершей. Когда начались унижения и побои — сначала втихую, а потом на глазах у всех, Лена молча терпела, боясь остаться без партнера. А потом случилась трагедия: Олег на тренировке во время параллельного вращения заехал девушке коньком по виску. Некоторые полагают, нарочно. Елена перенесла трепанацию черепа и заново училась ходить, говорить, жить. Вновь вышла на лед благодаря новому партнеру — Антону Сихарулидзе, с которым выиграла Олимпийские игры. Но какой ценой!
Ирине Лобачевой постоянно вдалбливали, как она должна быть благодарна Илье Авербуху, ради нее бросившему Марину Анисину — великолепную перспективную партнершу, которой она, Ира, в подметки не годится. И хотя Лобачева с Авербухом стали чемпионами Европы и мира и завоевали олимпийское серебро, постоянное принижение ее заслуг не прошло даром. У Ирины по сей день серьезные проблемы с алкоголем. Да и с личной жизнью после развода с Авербухом все наперекосяк.
Когда Юлия Антипова встала в пару с Нодари Майсурадзе, она весила 39 кг. Тренер Наталья Павлова постоянно обвиняла спортсменку в том, что та поправляется. Партнер поддакивал наставнику, дескать, Юле надо худеть, ему ведь ее поднимать. Уход к Артуру Дмитриеву ничего не изменил, а бесконечные придирки к весу вылились в анорексию — Юля загремела в больницу с весом 25 кг. Но пока этого не случилось, она продолжала тренироваться, выдерживая жесткие физические нагрузки при весе 35, 30, 27 кг. На глазах у партнера, тренера, родителей.
Тысячи поломанных детей
— Все мои мысли были такими: тренировка — учеба — не жрать — тренировка -учеба — не жрать. Тренеры безостановочно взращивали в моей голове направленность этих мыслей и страх, — это еще один пост Бетины Поповой. — Я могла потратить четыре часа в день на кросс, лишь бы сбросить лишние сто граммов. Вся жизнь делилась на подготовку к соревнованиям и сами соревнования. Одни выступления закончились — два дня отдыха, и начинаем готовиться к следующим. Позже начали появляться мысли, что с таким рабским подходом, навязанным мне, нельзя стать успешным. Пустой человек никому не интересен. Спортсмены быстро взрослеют, у них нет детства, нет юности. И очень часто они остаются несбалансированными личностями. Спорт — это не только блеск медалей и пьедесталы, это тысячи поломанных детей.
Бетина права: даже победы не гарантируют счастливую жизнь после окончания карьеры.
Кира Иванова в 1984 году сотворила сенсацию: впервые советская фигуристка поднялась на олимпийский пьедестал за бронзой. Было также серебро чемпионатов Европы и мира. На второй своей Олимпиаде, в 1988 году, Кира стала седьмой и решила закончить карьеру. Личная жизнь не задалась, с работой тоже не клеилось. Решение проблем спортсменка увидела в алкоголе. На выпивку тратились все деньги, ценности, потом пошли в ход награды. 38-летнюю Иванову обнаружили в ее квартире с 17 ножевыми ранениями на третий день после смерти. Убийц не нашли, скорее всего, это были случайные собутыльники.
Оксана Баюл стала олимпийской чемпионкой в 16 лет, после чего вместе с тренером переехала в США. Слава, рекламные контракты и большие деньги вскружили голову, а умных людей, сумевших удержать от необдуманных поступков, рядом не оказалось. Оксане было 19, когда она по пьяной лавочке врезалась на автомобиле в дерево. Приговором ей стало принудительное лечение. К 21 году, когда американские законы разрешают употреблять алкоголь, она как раз бросила пить и начала выстраивать жизнь заново.
Игорь Пашкевич первым в истории фигурного катания чисто выполнил все тройные прыжки в одной программе, пять из них — на последней минуте. На заре карьеры он обыгрывал будущих олимпийских чемпионов Илью Кулика и Алексея Урманова, но наивысшим его достижением стало серебро ЧЕ 1996 года. Завязав со спортом, он что-то делал то в США, то в России. А потом уехал в Америку работать по контракту, где загадочно погиб в 44 года. Причину смерти запретили называть родственники, но ходят слухи, что это тоже был суицид.
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Фигурное катание , Алексей Урманов , Илья Кулик , Илья Авербух , Екатерина Александровская , Ирина Лобачева , Юлия Антипова , Антон Сихарулидзе , Марина Анисина , Наталья Павлова , Елена Бережная , Артур Дмитриев
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