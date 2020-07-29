Липницкая показала новорожденную дочь

22-летняя Липницкая, как сообщал «Рамблер», — олимпийская чемпионка, чемпионка Европы, призерка чемпионата мира, чемпионата России и финала Гран-при, чемпионка мира среди юниоров, В 2017 году она завершила спортивную карьеру, в том числе потому, что была больна анорексией. После этого она стала работать в качестве телекомментатора и тренера по фигурному катанию.

Несколько лет назад Липницкая начала встречаться с фигуристом Владиславом Тарасенко . Они познакомились, когда вместе тренировалась в группе тренера Этери Тутберидзе

Вчера TeamLipnitskaya сообщил, что некоторое время назад Липницкая родила Тарасенко дочь. Родители дали ей имя Каталина. На фотографии, которую опубликовал TeamLipnitskaya, фигуристка держит дочь спиной к камере, а ее муж стоит рядом. Также TeamLipnitskaya обнародовал снимки, на которых Липницкая запечатлена рядом с детской коляской, а Каталина — в детском кресле на заднем сиденье автомобиля.