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Липницкая родила дочь и дала ей необычное имя 

Артём Кульша и ещё 49 7 часов назад
Липницкая показала новорожденную дочь
Фото: Instagram
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и назвала ее Каталиной. Об этом сообщается в инстаграме TeamLipnitskaya.
22-летняя Липницкая, как сообщал «Рамблер», — олимпийская чемпионка, чемпионка Европы, призерка чемпионата мира, чемпионата России и финала Гран-при, чемпионка мира среди юниоров, В 2017 году она завершила спортивную карьеру, в том числе потому, что была больна анорексией. После этого она стала работать в качестве телекомментатора и тренера по фигурному катанию.
Несколько лет назад Липницкая начала встречаться с фигуристом Владиславом Тарасенко. Они познакомились, когда вместе тренировалась в группе тренера Этери Тутберидзе.
Вчера TeamLipnitskaya сообщил, что некоторое время назад Липницкая родила Тарасенко дочь. Родители дали ей имя Каталина. На фотографии, которую опубликовал TeamLipnitskaya, фигуристка держит дочь спиной к камере, а ее муж стоит рядом. Также TeamLipnitskaya обнародовал снимки, на которых Липницкая запечатлена рядом с детской коляской, а Каталина — в детском кресле на заднем сиденье автомобиля.
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Фигурное катание , Владислав Тарасенко , Юлия Липницкая , Этери Тутберидзе
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