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Трусова впервые назвала реальные причины ухода от Тутберидзе 

Спорт день за днем и ещё 5 7 часов назад
Трусова назвала причины ухода от Тутберидзе
Фото: РИА Новости
Бронзовая призерка чемпионата Европы-2020 Александра Трусова раскрыла причины смены тренера по окончании сезона-2019/20. 16-летняя фигуристка сменила группу Этери Тутберидзе в школе «Самбо-70» на Академию фигурного катания Евгения Плющенко «Angels of Plushenko».

— Я считаю, что это нормально — тренироваться у разных тренеров. Почему-то я же не могу откатать чисто! Поэтому мы решили, что надо попробовать у Евгения Викторовича. Он сам катал с четверными, и, может быть, он знает, как это сделать, чтобы чисто кататься, именно каждый раз, стабильно, — заявила Трусова в фильме телеканала «Матч ТВ» «Александра Трусова в четыре оборота!»

В сезоне-2019/20, первом для Трусовой на взрослом уровне, уроженка Рязани одержала победы на четырех первых турнирах — Мемориале Ондрея Непелы, Japan Open и этапах Гран-при в Канаде и России, однако затем в финале Гран-при, чемпионатах России и Европы становилась лишь третьей. Трусову опережали две другие представительницы группы Тутберидзе — Алена Косторная и Анна Щербакова.
В произвольной программе финала Гран-при Александра чисто исполнила три четверных прыжка из заявленных пяти, на чемпионате России — один четверной из заявленных четырех, а на чемпионате Европы — один из трех. Именно проблему со стабильным исполнением квадов Трусова и хочет решить с помощью совместной работы с Плющенко. При этом сам двукратный олимпийский чемпион «хочет избавить Трусову от клейма „попрыгуньи“».
Из-за пандемии коронавируса пока не подтвержден ни один турнир сезона-2020/21.
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Комментарии 3
Фигурное катание , Александра Трусова , Анна Щербакова , Алена Косторная , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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