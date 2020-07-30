Трусова назвала причины ухода от Тутберидзе

— Я считаю, что это нормально — тренироваться у разных тренеров. Почему-то я же не могу откатать чисто! Поэтому мы решили, что надо попробовать у Евгения Викторовича. Он сам катал с четверными, и, может быть, он знает, как это сделать, чтобы чисто кататься, именно каждый раз, стабильно, — заявила Трусова в фильме телеканала «Матч ТВ» «Александра Трусова в четыре оборота!»

Анна Щербакова. В сезоне-2019/20, первом для Трусовой на взрослом уровне, уроженка Рязани одержала победы на четырех первых турнирах — Мемориале Ондрея Непелы, Japan Open и этапах Гран-при в Канаде и России, однако затем в финале Гран-при, чемпионатах России и Европы становилась лишь третьей. Трусову опережали две другие представительницы группы Тутберидзе — Алена Косторная

В произвольной программе финала Гран-при Александра чисто исполнила три четверных прыжка из заявленных пяти, на чемпионате России — один четверной из заявленных четырех, а на чемпионате Европы — один из трех. Именно проблему со стабильным исполнением квадов Трусова и хочет решить с помощью совместной работы с Плющенко. При этом сам двукратный олимпийский чемпион «хочет избавить Трусову от клейма „попрыгуньи“».

Из-за пандемии коронавируса пока не подтвержден ни один турнир сезона-2020/21.