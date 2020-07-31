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Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко 

Чемпионат.com и ещё 17 2 часа назад
Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко
Фото: «Чемпионат»
Российская фигуристка Алёна Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Об этом Тутберидзе сообщила на своей странице в «Инстаграме».

«Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше… Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются всё новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь). Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лёд с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной. И вот сейчас от Алёны мы получили целый список девочек нон-грата. Вот на этом мы с ней и расстались… Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы всё делаем правильно. Уверена, что среди тех кто с нами — есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям», — написала Тутберидзе.

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Комментарии 4
Фигурное катание , Алена Косторная , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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