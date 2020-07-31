Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё

Тарасова высказалась об уходе Косторной от Тутберидзе 

Газета.Ru и ещё 52 53 минуты назад
Тарасова высказалась об уходе Косторной от Тутберидзе
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об уходе Алены Косторной от наставника Этери Тутберидзе, передает "Чемпионат.com".
Напомним, Тутберидзе рассказала в Instagram о том, что Косторная будет тренироваться в академии Евгения Плющенко.

"Я не была на тренировках, не знаю, что там происходило. Девочки — воспитанницы Тутберидзе, но никто не хочет тренироваться на одном льду с соперниками. Так было, есть и будет", — сказала Тарасова.

Ранее Тутберидзе рассказала о том, что Косторная перейдет в академию Плющенко.
Видео дня. СМИ: Александр Кокорин переходит в «Спартак»
Газета.Ru: последние новости
Ушедшая от Тутберидзе фигуристка исполнила прыжок в три с половиной оборота Ушедшая от Тутберидзе фигуристка исполнила прыжок в три с половиной оборота Липницкая впервые показала фото с дочерью Липницкая впервые показала фото с дочерью Фигуристка Бойкова: если Крым считается одним из лучших курортов, то приведите его в порядок Фигуристка Бойкова: если Крым считается одним из лучших курортов, то приведите его в порядок
Фигурное катание , Татьяна Тарасова , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе , Чемпионат.com
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол»
«Получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол»
«Дайте этой мрази получить заслуженные 15 лет»
«Дайте этой мрази получить заслуженные 15 лет»
«Пьяный ублюдок должен ответить сполна!»
«Пьяный ублюдок должен ответить сполна!»
В драке с боксером и чемпионкой мира погиб россиянин
В драке с боксером и чемпионкой мира погиб россиянин
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Заболевшую жену Шипулина затравили за туалет в палате
00:19
Заболевшую жену Шипулина затравили за туалет в палате
Лыжный спорт
Российская фигуристка «разнесла» Крым
00:53
Российская фигуристка «разнесла» Крым
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение