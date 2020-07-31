«Мощный удар»: Жулин об уходе Косторной от Тутберидзе

"Нужно находиться внутри группы. Если человек принял решение уходить, то он найдёт к чему придраться. Естественно, Тутберидзе никогда бы не пошла на то, чтобы разогнать половину группы ради Косторной, несмотря на все заслуги Алёны. Да, у Этери Георгиевны сейчас период, когда она получает мощный удар. Она должна выстоять, уверен, что она справится. Желаю всем добра, чтобы все хорошо катались. Очень много разговоров, но всё понятно будет только на стартах", — приводит "Чемпионат" слова Жулина.