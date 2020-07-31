«Мощный удар»: Жулин об уходе Косторной от Тутберидзе

Двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Александр Жулин прокомментировал уход фигуристки Алены Косторной от Этери Тутберидзе.
"Нужно находиться внутри группы. Если человек принял решение уходить, то он найдёт к чему придраться. Естественно, Тутберидзе никогда бы не пошла на то, чтобы разогнать половину группы ради Косторной, несмотря на все заслуги Алёны. Да, у Этери Георгиевны сейчас период, когда она получает мощный удар. Она должна выстоять, уверен, что она справится. Желаю всем добра, чтобы все хорошо катались. Очень много разговоров, но всё понятно будет только на стартах", — приводит "Чемпионат" слова Жулина.
Специалист также отметил, что это очередной серьезный вызов для нового тренера Косторной Евгения Плющенко.
"Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, он многому может научить. Женя получил трёх сильных фигуристок, для него это челлендж. Не думаю, что станет хуже. Тренеру и ученику надо дать время притереться", — заявил он.
Ранее стало известно, что чемпионка Европы в женском одиночном катании Алена Косторная приняла решение покинуть группы Этери Тутберидзе и начать работать с Евгением Плющенко.
В мае группу к Плющенко от Тутберидзе также перешла Александра Трусова.