Уход Косторной от Тутберидзе назвали «пощечиной» 

Бывший фигурист Илья Авербух отреагировал на уход Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе . Свой комментарий он оставил под постом Тутберидзе в Instagram.

Авербух сравнил ситуацию с пощечиной от самого близкого человека. Специалист встал на сторону тренера и тем самым вызвал негативную реакцию пользователей соцсети. Авербуха принялись критиковать за «травлю» фигуристки.

31 июля Косторная покинула группу Тутберидзе. Спортсменка продолжит тренировки под руководством Евгения Плющенко . Последний раскритиковал программы, поставленные Тутберидзе, назвав их «ужасом».

В мае состоялся резонансный переход другой ученицы Тутберидзе — Александры Трусовой — в академию Плющенко. Самого двукратного олимпийского чемпиона упрекнули в том, что он переманил спортсменку более выгодными финансовыми условиями. Плющенко обвинения отверг.

В сезоне-2019/2020 Косторная победила в финале Гран-при по фигурному катанию. Кроме того, она завоевала золото на чемпионате Европы.