Тутберидзе отписалась от Косторной в Instagram 

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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отписалась от чемпионки Европы — 2020 Алены Косторной в Instagram.

31 июля стало известно, что Косторная перешла в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко . При этом, по словам Тутберидзе, уход был согласован еще в мае, однако сам Плющенко эту информацию опроверг.

При этом в мае также от Тутберидзе к Плющенко ушла еще и Александра Трусова

Ранее сообщалось, что Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая.