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Тутберидзе отписалась от Косторной в Instagram 

Газета.Ru и ещё 2 5 часов назад
Тутберидзе отписалась от Косторной в Instagram
Фото: ТАСС
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отписалась от чемпионки Европы — 2020 Алены Косторной в Instagram.
31 июля стало известно, что Косторная перешла в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. При этом, по словам Тутберидзе, уход был согласован еще в мае, однако сам Плющенко эту информацию опроверг.
При этом в мае также от Тутберидзе к Плющенко ушла еще и Александра Трусова.
Ранее сообщалось, что Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая.
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Фигурное катание , Александра Трусова , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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