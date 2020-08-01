Авербух посочувствовал Тутберидзе

Серебряный призер Олимпийских игр-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух высказал свое мнение о переходе фигуристки Алены Косторной от Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко.
«Труженикам всегда воздается пришедшим за тем успехом, и, к сожалению, и «воздается» такими пощечинами от самых близких… Но труженик-созидатель всегда будет первым… всегда!» — написал Авербух в комментариях под постом Тутберидзе в инстаграме.
После этого сообщения Авербуха начали критиковать другие пользователи за травлю фигуристки.
«Где в моих словах травля спортсменов? Вы понимаете, что такое — когда от тебя уходит спортсмен, в которого ты вложил всего себя? Вы хоть кого-нибудь в жизни воспитали?
Я считаю, что Этери — по-настоящему талантливый тренер, великий фанатик и труженик! И говорю! Труд и вера помогут пройти любую потерю», — ответил Авербух одному из критиков.
«Травлю? Вы в своем уме? Я поддерживаю того, кому сейчас очень по-человечески просто больно и обидно! Мне стыдно, что вы слепы, глухи, и настолько близоруко мыслите… Откуда столько злобы и глупости…» — написал Авербух под другим комментарием.