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Авербух посочувствовал Тутберидзе после ухода Косторной: «Поддерживаю того, кому сейчас очень больно и обидно» 

SPORT24.ru и ещё 3 2 часа назад
Авербух посочувствовал Тутберидзе
Фото: РИА Новости
Серебряный призер Олимпийских игр-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух высказал свое мнение о переходе фигуристки Алены Косторной от Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко.

«Труженикам всегда воздается пришедшим за тем успехом, и, к сожалению, и «воздается» такими пощечинами от самых близких… Но труженик-созидатель всегда будет первым… всегда!» — написал Авербух в комментариях под постом Тутберидзе в инстаграме.

После этого сообщения Авербуха начали критиковать другие пользователи за травлю фигуристки.

«Где в моих словах травля спортсменов? Вы понимаете, что такое — когда от тебя уходит спортсмен, в которого ты вложил всего себя? Вы хоть кого-нибудь в жизни воспитали?

Я считаю, что Этери — по-настоящему талантливый тренер, великий фанатик и труженик! И говорю! Труд и вера помогут пройти любую потерю», — ответил Авербух одному из критиков.

«Травлю? Вы в своем уме? Я поддерживаю того, кому сейчас очень по-человечески просто больно и обидно! Мне стыдно, что вы слепы, глухи, и настолько близоруко мыслите… Откуда столько злобы и глупости…» — написал Авербух под другим комментарием.

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Комментарии
Фигурное катание , Илья Авербух , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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