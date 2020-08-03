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Роднина высказалась об уходе Косторной от Тутберидзе 

Газета.Ru и ещё 29 9 часов назад
Роднина высказалась об уходе Косторной от Тутберидзе
Фото: РИА Новости
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением об уходе чемпионки Европы — 2020 Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе, передает газета "Известия".
Об уходе фигуристки от Тутберидзе стало известно 31 июля. Примечательно, что теперь тренироваться Косторная будет в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, к которому несколько месяцев назад ушла еще одна ученица Тутберидзе — Александра Трусова.

"Постоянное соперничество на тренировках. Да и для тренера это громадное испытание. Наш вид спорта называется индивидуальным, и работать с каждым суперталантом стоит персонально. Устраивать Олимпийские игры на каждой тренировке — это мало кто выдержит", — заявила Роднина.

Ранее сообщалось, что Авербух прокомментировал уход Косторной от Тутберидзе.
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Фигурное катание , Ирина Роднина , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе , газета "Известия"
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