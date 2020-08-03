Роднина высказалась об уходе Косторной от Тутберидзе 

"Постоянное соперничество на тренировках. Да и для тренера это громадное испытание. Наш вид спорта называется индивидуальным, и работать с каждым суперталантом стоит персонально. Устраивать Олимпийские игры на каждой тренировке — это мало кто выдержит", — заявила Роднина.