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Авербух привёз «папину дочку» Арзамасову на сборы в Крым 

News.ru и ещё 1 5 часов назад
Авербух привез Арзамасову в Крым
Фото: globallookpress.com
Илья Авербух привёз свою избранницу Лизу Арзамасову на сборы в Крым. Пара неразлучна даже на занятиях школы фигурного катания, которые Авербух организовал в Симферополе.
Фигурист и актриса из сериала «Папины дочки» везде ходят вместе: в кафе, на набережной. Родители будущих спортсменов, которых тренирует Авербух, отметили, что в жизни Арзамасова «ещё миниатюрнее», чем в Instagram, пишет KP.RU.
Родители учеников Авербуха не сомневаются, что дело движется к свадьбе. Роман между 45-летним фигуристом и 25-летней актрисой тщательно скрывался.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лиза Арзамасова похвалилась помолвочным кольцом, которое подарил ей Илья Авербух. Стоимость украшения актриса не назвала, но дизайнер украшений Влад Торхов заметил, что стоить такое кольцо может 1 330 000 рублей.
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Фигурное катание , Илья Авербух , Комсомольская правда
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