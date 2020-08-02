Авербух привез Арзамасову в Крым

Илья Авербух привёз свою избранницу Лизу Арзамасову на сборы в Крым. Пара неразлучна даже на занятиях школы фигурного катания, которые Авербух организовал в Симферополе.

Фигурист и актриса из сериала «Папины дочки» везде ходят вместе: в кафе, на набережной. Родители будущих спортсменов, которых тренирует Авербух, отметили, что в жизни Арзамасова «ещё миниатюрнее», чем в Instagram, пишет KP.RU.

Родители учеников Авербуха не сомневаются, что дело движется к свадьбе. Роман между 45-летним фигуристом и 25-летней актрисой тщательно скрывался.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лиза Арзамасова похвалилась помолвочным кольцом, которое подарил ей Илья Авербух. Стоимость украшения актриса не назвала, но дизайнер украшений Влад Торхов заметил, что стоить такое кольцо может 1 330 000 рублей.