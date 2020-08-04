Трусова раскрыла причину ухода от Тутберидзе

«Было много факторов. Мы решили, что надо попробовать еще где-то, раз у меня не получается чисто откатать программы. Решили, что лучше всего попробовать у Плющенко, потому что он сам катался с четверными и, возможно, знает, что нужно делать, чтобы стабильно кататься безошибочно. Финальное слово при выборе тренера было именно за мной, я уже достаточно взрослая. Мы, конечно, обсуждали это вместе с родителями. Но мое отношение к Тутберидзе никак не изменилось после ухода из ее группы», — передает РИА «Новости» ее слова.

Напомним, в ноябре прошлого года Трусова заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. В мае 2020 года 15-летняя Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко. Он, в свою очередь, подтвердил переход Трусовой в его тренерскую группу.

Между тем гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган прокомментировал ситуацию другой фигуристки, Алены Косторной, которая объявила о переходе от Тутберидзе к Плющенко. По его словам, выступать за академию Плющенко фигуристка пока не сможет.

«До сих пор в федерации нет документов по переходу ни от Косторной, ни от Плющенко, но даже когда эти документы у нас появятся и мы будем их рассматривать, решение может быть только одно: выступать в этом сезоне Алена сможет только за свой прежний клуб — «Самбо-70», — передает RT его слова.

Тем временем десятилетняя фигуристка Ольга Сабада в своем Instagram опубликовала фотографию, на которой она запечатлена с Косторной в академии Плющенко.

Косторная ушла от Тутберидзе, выдвинув «целый список девочек нон грата», с которыми не желала тренироваться на одной площадке. Ранее фигуристка заявляла, что Тутберидзе — «такой же человек, словно мама», а не «железная леди».

Между тем в начале июля Тутберидзе была признана победительницей в номинации «Лучший тренер» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.