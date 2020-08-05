Плющенко анонсировал новое ледовое шоу 

«Приступили к подготовке нашего нового ледового шоу «Снежная королева»! Впервые при участии Королевского цирка Гии Эрадзе! 100 звёзд мирового фигурного катания и цирка в одном шоу! «ВТБ Динамо Арена» с 30 декабря по 5 января! 10 шоу! Это стоит увидеть, будет много сюрпризов! Билеты скоро в продаже! Ждём снятия ограничений!» — написал он в своём Istagram.