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Плющенко анонсировал новое ледовое шоу 

RT на русском 1 час назад
Плющенко анонсировал новое ледовое шоу
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко анонсировал своё новое ледовое шоу под названием «Снежная королева».

«Приступили к подготовке нашего нового ледового шоу «Снежная королева»! Впервые при участии Королевского цирка Гии Эрадзе! 100 звёзд мирового фигурного катания и цирка в одном шоу! «ВТБ Динамо Арена» с 30 декабря по 5 января! 10 шоу! Это стоит увидеть, будет много сюрпризов! Билеты скоро в продаже! Ждём снятия ограничений!» — написал он в своём Istagram.

Ранее Орсер заявил, что Медведева выступит на контрольных прокатах в России.
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Фигурное катание , Гия Эрадзе , Евгений Плющенко , Банк ВТБ
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