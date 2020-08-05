Плющенко решил попросить министра спорта об одолжении 

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко решил попросить министра спорта России Олега Матыцина об одолжении в связи с решением фигуристки Алены Косторной сменить тренера. Об этом сообщает РБК.

По словам Плющенко, он намерен решить вопрос с невозможностью официального перехода спортсменки в его академию из-за закрытия трансферного окна. Тренер заметил, что соответствующие документы еще не готовы.

Плющенко будет настаивать, чтобы Косторной разрешили поменять клуб в виде исключения. «Если нам пойдут навстречу, будет здорово. Все-таки Алена — чемпионка Европы», — заметил он.

О том, что Косторной в новом сезоне откажут в официальном переходе из школы «Самбо-70», где она числилась в группе Этери Тутберидзе , сообщалось 4 августа. Фигуристке придется выступать за прежний клуб, так как вышли сроки для подачи документов на переоформление. Тренироваться она сможет у Плющенко.

О решении Косторной сменить тренера стало известно 31 июля. Под руководством Тутберидзе спортсменка выиграла финал Гран-при и континентальное первенство сезона-2019/2020.