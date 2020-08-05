«Как в советские времена»: ISU определил судьбу Гран-при 

Большое фигурное катание в предстоящем сезоне все-таки состоится. Международный союз конькобежцев принял решение сохранить в календаре престижную серию Гран-при среди взрослых. ISU переведет турниры в формат «национальных соревнований».

Это значит, что спортсмены и организаторы будут существенно ограничены в возможностях, поскольку в условиях пандемии невозможно провести соревнования в традиционном режиме из-за проблемы разъездов по разным странам. В связи с этим ранее ISU уже отменил серию Гран-при среди юниоров. По сути, что касается взрослой Гран-при, то пока принят лишь формат, однако все его детали не проработаны. ISU планирует делать соревнования, ограничив участие в каждом из турниров в следующем порядке:

— спортсмены и официальные лица принимающей страны;

— спортсмены, на постоянной основе тренирующиеся на территории принимающей страны;

— спортсмены из других стран — члены ISU, которые смогут попасть на Гран-при по географическому принципу, с соблюдением правил на ограничение в поездках и санитарных норм соответствующих стран, то есть те, кто сможет попасть в страну и выдержать карантин.

Проще говоря, все российские спортсмены с большой долей вероятности будут выступать в России.

«Значит, станем выступать дома, как в советские времена, когда крупных международных стартов было всего два — чемпионаты Европы и мира. Все сильнейшие фигуристы в те годы, как правило, начинали сезон с ведомственных соревнований. Потом все точно так же катались на региональных и городских турнирах — старались набрать к чемпионату страны минимум три-четыре старта, чтобы на отборе в сборную чувствовать себя максимально уверенно. Сейчас у нас есть Кубок России, и в том, чтобы выбрать для себя два наиболее удобных этапа, я вообще не вижу никаких проблем. Если есть желание, всегда можно найти возможность посоревноваться», — поделилась мнением об измененном формате тренер Татьяна Тарасова в интервью RT.

Впрочем, к чему-то конкретному ISU еще не пришел. С этой целью Союз создал специальную рабочую группу, в обязанности которой входит разработка регламента предстоящих соревнований, критерий и ограничений для участников, размер призовых и, что самое главное, критерии для попадания в финал Гран-при. Что же до самого финала, который должен пройти в Пекине с 10 по 13 декабря в качестве тестового олимпийского турнира, то этот вопрос будет рассмотрен по мере консультаций с китайской стороной. Организация обещает все решить и огласить в максимально короткие сроки.

При этом есть другие важные детали, которые будут иметь принципиальные отличия от традиционной серии:

— спортсменам будет разрешено выступить только на одном этапе, а не на двух;

— в зависимости от эпидемиологической ситуации любой этап Гран-при может быть отменен, серия в таком случае продолжится; — общий зачет отменен, а результаты, показанные на Гран-при, не будут занесены в Мировой рейтинг ISU. То же самое касается и баллов фигуристов: их не станут учитывать в качестве технического максимума для чемпионатов под эгидой Союза;

— соревнования будут транслировать компании, закупившие на них права.

Важно понимать, что Гран-при в полноценном объеме ждать точно не стоит. ISU регламентирует, что выступать на соревнованиях будут те, кто сможет сам обеспечить себе попадание (то есть заезд) на них. При ином раскладе Союз не будет виноват, если какой-либо спортсмен, даже из элиты, не сможет принять участие на определенном этапе. Впрочем, для российских атлетов, как считает генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган , это не станет проблемой.

«Можете быть уверены: все наши спортсмены получат возможность поучаствовать в том количестве соревнований, которое им нужно для подготовки. И это количество будет как минимум таким же, как в прошлые годы», — сказал Коган.