Медведева ответила на вопрос о переходе к Плющенко

Спортсменка резко ответила на вопрос подписчицы в Instagramо том, правдивы ли слухи, что она собирается прекратить сотрудничество с канадским специалистом Брайаном Орсером и перейти в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«Прекратите вакханалию. Я нашла свое место в жизни и своих людей. Мне не нужно ничего менять. И вы займитесь своими делами. Ответ не только вам, но и тем, кто намекает на сенсации», - заявила Медведева.
Как сообщал «Рамблер», Евгения Медведева до 2018 года тренировалась у Этери Тутберидзе, а после Олимпийских игр в Пхенчхане перешла в группу канадца Брайана Орсера. На днях Этери Тутберидзе покинули еще две звездных воспитанницы – чемпионка Европы Алена Косторная и бронзовая призерка чемпионата Европы Александра Трусова. Обе спортсменки присоединились к коллективу академии Евгения Плющенко.