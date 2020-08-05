Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Медведева ответила на вопрос о переходе к Плющенко

Вероника Полынина
1 час назад
Комментарии
Российская фигуристка Евгения Медведева призвала не спекулировать на слухах о ее возможном переходе к тренеру Евгению Плющенко.
Медведева ответила на вопрос о переходе к Плющенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Спортсменка резко ответила на вопрос подписчицы в Instagramо том, правдивы ли слухи, что она собирается прекратить сотрудничество с канадским специалистом Брайаном Орсером и перейти в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«Прекратите вакханалию. Я нашла свое место в жизни и своих людей. Мне не нужно ничего менять. И вы займитесь своими делами. Ответ не только вам, но и тем, кто намекает на сенсации», - заявила Медведева.
Как сообщал «Рамблер», Евгения Медведева до 2018 года тренировалась у Этери Тутберидзе, а после Олимпийских игр в Пхенчхане перешла в группу канадца Брайана Орсера. На днях Этери Тутберидзе покинули еще две звездных воспитанницы – чемпионка Европы Алена Косторная и бронзовая призерка чемпионата Европы Александра Трусова. Обе спортсменки присоединились к коллективу академии Евгения Плющенко.
Комментарии
Фигурное катание,Алена Косторная,Брайан Орсер,Этери Тутберидзе,Евгения Медведева,Евгений Плющенко
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress