Плющенко показал 14-летнего сына от первой жены

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко порадовал поклонников свежей семейной фотографией. Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» спортсмена появился снимок, на котором он запечатлел своего старшего сына — от первого брака.

«Мой сын Егор. Тоже спортсмен. Любит экстремальные виды спорта!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписал он пост.

Сейчас парню уже 14 лет. Его матерью является экс-супруга фигуриста Мария Ермак. Этот брак был расторгнут в 2008 году, к сожалению, паре не удалось сохранить хорошие отношения. Долгое время женщина не позволяла Евгению общаться с наследником. Но спустя некоторое время она решила, что мальчику все же нужна поддержка и внимание родного папы.

Напомним, что на текущий момент основное внимание в семье Плющенко и Рудковской приковано к младшему ребенку — семилетнему Саше, он занимается фигурным катанием и моделингом. Отцом двух других сыновей продюсера является бизнесмен Виктор Батурин : Николай родился в 2002 году, а Андрею — сыну Батурина от предыдущего брака — в сентябре исполнится 19 лет. Его Яна усыновила.

По словам блондинки, скоро в ее семье произойдет пополнение — малыш появится на свет уже в самое ближайшее время. Рождение еще одного наследника было ее заветной мечтой. Чтобы забеременеть, 45-летняя светская львица прикладывала массу усилий: обследовалась и даже пыталась использовать процедуру ЭКО, но так и не получила нужного результата. В итоге она решила прибегнуть к услугам суррогатной матери.