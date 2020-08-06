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Плющенко показал подписчикам 14-летнего сына от первой жены 

WomanHit.ru и ещё 1 48 минут назад
Плющенко показал 14-летнего сына от первой жены
Фото: Instagram
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко порадовал поклонников свежей семейной фотографией. Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» спортсмена появился снимок, на котором он запечатлел своего старшего сына — от первого брака.
«Мой сын Егор. Тоже спортсмен. Любит экстремальные виды спорта!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписал он пост.
Сейчас парню уже 14 лет. Его матерью является экс-супруга фигуриста Мария Ермак. Этот брак был расторгнут в 2008 году, к сожалению, паре не удалось сохранить хорошие отношения. Долгое время женщина не позволяла Евгению общаться с наследником. Но спустя некоторое время она решила, что мальчику все же нужна поддержка и внимание родного папы.
Напомним, что на текущий момент основное внимание в семье Плющенко и Рудковской приковано к младшему ребенку — семилетнему Саше, он занимается фигурным катанием и моделингом. Отцом двух других сыновей продюсера является бизнесмен Виктор Батурин: Николай родился в 2002 году, а Андрею — сыну Батурина от предыдущего брака — в сентябре исполнится 19 лет. Его Яна усыновила.
По словам блондинки, скоро в ее семье произойдет пополнение — малыш появится на свет уже в самое ближайшее время. Рождение еще одного наследника было ее заветной мечтой. Чтобы забеременеть, 45-летняя светская львица прикладывала массу усилий: обследовалась и даже пыталась использовать процедуру ЭКО, но так и не получила нужного результата. В итоге она решила прибегнуть к услугам суррогатной матери.
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Фигурное катание , Виктор Батурин , Евгений Плющенко
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