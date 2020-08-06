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Плющенко рассказал о непростом характере Трусовой 

Газета.Ru и ещё 17 3 часа назад
Плющенко рассказал о непростом характере Трусовой
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал о характере фигуристки Александры Трусовой, передает РБК.
Трусова перешла в академию Плющенко в мае 2020 года. До этого она тренировалась в группе другого российского специалиста Этери Тутберидзе.

"У Трусовой сейчас переходный возраст, мы с ним боремся. Саша непростая, у нее есть характер. Где-то мы уже начинаем воевать между собой, но это нормальная ситуация", — поделился Плющенко.

Ранее сообщалось, что Олег Матыцин не считает переходы фигуристов делом Минспорта.
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Фигурное катание , Александра Трусова , Олег Матыцин , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе , Минспорта
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