Плющенко рассказал о непростом характере Трусовой 

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал о характере фигуристки Александры Трусовой, передает РБК.
Трусова перешла в академию Плющенко в мае 2020 года. До этого она тренировалась в группе другого российского специалиста Этери Тутберидзе.
"У Трусовой сейчас переходный возраст, мы с ним боремся. Саша непростая, у нее есть характер. Где-то мы уже начинаем воевать между собой, но это нормальная ситуация", — поделился Плющенко.
Ранее сообщалось, что Олег Матыцин не считает переходы фигуристов делом Минспорта.