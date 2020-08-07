Загитова не может забыть подарок Путина 

Алина Загитова , отметившая в мае 18-летие, рассказала, что самым неожиданным подарком на день рождения стала поздравительная телеграмма от президента России Владимира Путина . Она отметила, что была сильно впечатлена полученным сюрпризом.

«Мне было очень приятно, что в день своего 18-летия я получила телеграмму с поздравлением от президента страны. Это был самый неожиданный подарок для меня. Такое не забывается», — отметила олимпийская чемпионка.

Фигуристка рассказала, что еще одной приятной деталью стала возможность отметить дни рождения родителей вместе. Оказалось, что день рождения отца Алины приходится на конец апреля, а у мамы — на начало мая. Сама Загитова отмечает день рождения 18 мая. Она рассказала, что уже много лет семье не удавалось отметить праздники вместе.

«Каждый из нас смог получить внимание и заботу близких, было весело и душевно».

Алина Загитова также исполнила давнюю мечту и получила водительские права. Она продуктивно провела время самоизоляции и обучилась вождению в родном Ижевске, где ограничительные меры были менее жесткими, чем в Москве.

Загитова в 2018-м году завоевала золотую медаль Олимпиады в одиночном катании и завоевала чемпионский титул на соревнованиях в Европе. В 2019 году она стала чемпионкой мира, а зимой заявила о паузе в спортивной карьере.

Алина Загитова очень популярная в Японии, недавно она приняла участие в рекламной кампании японского бренда и отметила, что главным секретом ее красоты является воображение.