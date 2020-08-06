Плющенко будет «всегда топить за Путина»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину . Его слова приводит издание РБК.

Плющенко заявил, что Путин должен оставаться у власти как можно дольше, и пообещал «всегда топить за него». «Я всегда топил и буду топить за Владимира Владимировича Путина. Я вижу, что для спорта делается очень многое. Считаю, что Путин — лучший лидер за все годы», — отметил он.

Олимпийский чемпион добавил, что неоднократно встречался с российским президентом и играл с ним в хоккей. По его мнению, заслуга Путина заключается в том, что он увеличил пенсии и улучшил здравоохранение.

5 августа Плющенко решил попросить министра спорта Олега Матыцина об одолжении. Он будет настаивать, чтобы фигуристке Алене Косторной, ушедшей из группы Этери Тутберидзе в его академию, разрешили поменять клуб в виде исключения после закрытия трансферного окна.

Плющенко был доверенным лицом Путина на выборах президента России в марте 2018-го. Спортсмен завоевал личную золотую медаль на Олимпиаде-2006, а спустя восемь лет стал олимпийским чемпионом Сочи в командных соревнованиях.