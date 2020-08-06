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Плющенко пообещал «всегда топить за Путина» 

Lenta.ru и ещё 6 5 часов назад
Плющенко будет «всегда топить за Путина»
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину. Его слова приводит издание РБК.
Плющенко заявил, что Путин должен оставаться у власти как можно дольше, и пообещал «всегда топить за него». «Я всегда топил и буду топить за Владимира Владимировича Путина. Я вижу, что для спорта делается очень многое. Считаю, что Путин — лучший лидер за все годы», — отметил он.
Олимпийский чемпион добавил, что неоднократно встречался с российским президентом и играл с ним в хоккей. По его мнению, заслуга Путина заключается в том, что он увеличил пенсии и улучшил здравоохранение.
5 августа Плющенко решил попросить министра спорта Олега Матыцина об одолжении. Он будет настаивать, чтобы фигуристке Алене Косторной, ушедшей из группы Этери Тутберидзе в его академию, разрешили поменять клуб в виде исключения после закрытия трансферного окна.
Плющенко был доверенным лицом Путина на выборах президента России в марте 2018-го. Спортсмен завоевал личную золотую медаль на Олимпиаде-2006, а спустя восемь лет стал олимпийским чемпионом Сочи в командных соревнованиях.
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Комментарии 5
Фигурное катание , Олег Матыцин , Владимир Путин , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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