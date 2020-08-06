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Плющенко рассказал о ценах на занятия фигурным катанием 

Lenta.ru 3 часа назад
Плющенко рассказал о ценах на занятия фигурным катанием
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о ценах на занятия фигурным катанием в его академии. Его слова приводит РБК.
Плющенко заявил, что минимальная цена составляет 15 тысяч рублей в месяц. В такую группу может попасть ребенок, имеющий как минимум два года обучения фигурным катанием. Тренер добавил, что бесплатно в академию могут попасть дети с особенностями развития (ДЦП, синдромом Дауна), а также из многодетных и малоимущих семей.
В академии Плющенко теперь тренируются чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Также с мая этого года там числится тренер Сергей Розанов, работавший в группе Этери Тутберидзе с 2017 по 2020 год.
В июне тренер младшей группы Тутберидзе Алена Высоцкая рассказала, сколько стоят занятия фигурным катанием. По ее словам, на начальном этапе родителям спортсменов до шести лет придется тратить около 50 тысяч рублей в месяц для достижения результата.
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Комментарии 2
Фигурное катание , Александра Трусова , Алена Косторная , Сергей Розанов , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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