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Дочь Тутберидзе впервые вышла на лед после перелома 

ТК «Звезда» и ещё 2 1 час назад
Дочь Тутберидзе впервые вышла на лед после перелома
Фото: Instagram
Дэвис сообщала, что из-за перелома пропустит прокаты перед началом нового сезона.
Дочь тренера Этери Тутберидзе российская фигуристка Диана Дэвис впервые вышла на лед после перелома ноги.
Дэвис сообщала, что из-за перелома пропустит прокаты перед началом нового сезона.

«Первые шаги на льду после травмы. Семь недель в гипсе — пока сложно даже ходить. Впереди еще реабилитация, и только 15 минут льда в день», — написала спортсменка на своей странице в Instagram.

Дэвис выступает в танцах на льду с партнером Глебом Смолкиным. В прошлом сезоне они стали бронзовыми призерами чемпионата России среди юниоров.
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Фигурное катание , Глеб Смолкин , Этери Тутберидзе
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