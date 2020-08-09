Роднина сравнила Медведеву и Загитову 

"Мне кажется, что Женя пережила больший стресс, чем Алина Загитова. Поменять тренера, страну проживания, систему работы. Она показала психологическую устойчивость. С другой стороны, растет смена. Я бы не хотела говорить, что Женя не способна с ними бороться. Но результаты последнего сезона говорят, что претендовать на медали крупных стартов ей будет очень и очень непросто", — заявила Роднина.