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Роднина сравнила Медведеву и Загитову 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Роднина сравнила Медведеву и Загитову
Фото: ТАСС
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина сравнила российских фигуристок Евгению Медведеву и Алину Загитову, передает газета "Известия".
Фигуристки вместе тренировались в группе у Этери Тутберидзе до мая 2018 года. Затем Медведева, которая стала второй на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, прекратила сотрудничество с российским тренером и переехала в Канаду, где тренируется под руководством местного специалиста Брайана Орсера.

"Мне кажется, что Женя пережила больший стресс, чем Алина Загитова. Поменять тренера, страну проживания, систему работы. Она показала психологическую устойчивость. С другой стороны, растет смена. Я бы не хотела говорить, что Женя не способна с ними бороться. Но результаты последнего сезона говорят, что претендовать на медали крупных стартов ей будет очень и очень непросто", — заявила Роднина.

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Фигурное катание , Евгения Медведева , Ирина Роднина , Брайан Орсер , Алина Загитова , Этери Тутберидзе , газета "Известия"
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