Канышева рассказала о качествах Тутберидзе

«Она очень хороший человек, который безумно любит своё дело. Когда тренер прилетает посреди ночи с какого-то соревнования, то чаще всего он едет домой отдыхать. А Этери Георгиевна даже после тяжёлой командировки обязательно приедет на каток и будет работать. Она может наругать, но, как любой тренер, никогда не станет этого делать без причины. Она строгая, но может и посмеяться, когда надо, и подбодрить, и успокоить. Этери Георгиевна чувствует состояние спортсмена и понимает, какую эмоцию ему лучше дать в конкретный момент», — цитирует Канышеву «Матч ТВ».