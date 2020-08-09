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Фигуристка Канышева рассказала о человеческих качествах Тутберидзе 

RT на русском и ещё 2 3 часа назад
Канышева рассказала о качествах Тутберидзе
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Алёна Канышева поделилась впечатлениями от работы с известным тренером Этери Тутберидзе

«Она очень хороший человек, который безумно любит своё дело. Когда тренер прилетает посреди ночи с какого-то соревнования, то чаще всего он едет домой отдыхать. А Этери Георгиевна даже после тяжёлой командировки обязательно приедет на каток и будет работать. Она может наругать, но, как любой тренер, никогда не станет этого делать без причины. Она строгая, но может и посмеяться, когда надо, и подбодрить, и успокоить. Этери Георгиевна чувствует состояние спортсмена и понимает, какую эмоцию ему лучше дать в конкретный момент», — цитирует Канышеву «Матч ТВ».

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Фигурное катание , Этери Тутберидзе
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