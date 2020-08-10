Косторная не подала заявление на переход в группу Плющенко 

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что чемпионка Европы Алена Косторная еще не подала документы на переход в группу двукратного победителя Олимпийских игр Евгения Плющенко.
"Документы от члена сборной России Косторной на переход от одного тренера к другому и из одной организации в другую еще не поступали", — цитирует Когана ТАСС.
О переходе фигуристки из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко стало известно 31 июля. При этом окно для переходов было открыто с 1 апреля по 31 мая.
Ранее сообщалось, что Плющенко обратится в Минспорта с просьбой оформить переход Косторной.