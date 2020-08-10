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Ягудин песней «Фантазер» отреагировал на слова Плющенко, которого якобы звали к Тарасовой 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Ягудин посмеялся над Плющенко
Фото: РИА Новости
Ранее супруг продюсера Яны Рудковской заявил, что мог оказаться у прославленного тренера.
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в сторис Instagram отреагировал на вопрос одного из своих подписчиков. Тот поинтересовался, насколько соответствует действительности информация, что в свое время Евгений Плющенко мог перейти к Татьяне Тарасовой.
Ягудин посмеялся над Плющенко/https://www.instagram.com/alexei.yagudin/
В ответ Ягудин поставил знаменитую песню Ярослава Евдокимова «Фантазер» и написал: «Ну, вы поняли». Кроме того, он сделал под записью несколько улыбающихся смайликов.
Ранее в одном из интервью Евгений Плющенко утверждал, что от Алексея Мишина его звали перейти к Тарасовой. Причем якобы обещали сделать ставку именно на него. В ответ он заметил, что у той уже есть Ягудин. Также он говорил, что ему комфортно у своего тренера, которому он полностью доверяет.
Отметим, что и Ягудин, и Плющенко в разные годы выигрывали Олимпиаду. Причем муж Рудковской сделал это дважды.
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Комментарии 1
Фигурное катание , Алексей Мишин , Татьяна Тарасова , Ярослав Евдокимов , Яна Рудковская , Алексей Ягудин , Евгений Плющенко
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