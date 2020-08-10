Все новости на карте

Ранее супруг продюсера Яны Рудковской заявил, что мог оказаться у прославленного тренера.

Ягудин посмеялся над Плющенко/https://www.instagram.com/alexei.yagudin/

В ответ Ягудин поставил знаменитую песню Ярослава Евдокимова «Фантазер» и написал: «Ну, вы поняли». Кроме того, он сделал под записью несколько улыбающихся смайликов.

Ранее в одном из интервью Евгений Плющенко утверждал, что от Алексея Мишина его звали перейти к Тарасовой. Причем якобы обещали сделать ставку именно на него. В ответ он заметил, что у той уже есть Ягудин. Также он говорил, что ему комфортно у своего тренера, которому он полностью доверяет.

Отметим, что и Ягудин, и Плющенко в разные годы выигрывали Олимпиаду. Причем муж Рудковской сделал это дважды.