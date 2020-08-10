Тренировки у Тутберидзе сравнили с адом 

Российская фигуристка Александра Степанова рассказала о причинах отказа в прошлом работать с отечественным тренером Этери Тутберидзе . Интервью со спортсменкой опубликовано на YouTube.

24-летняя Степанова призналась, что у нее была возможность попасть в группу к Тутберидзе. Однако фигуристку отговорили.

«С одной из девочек там лично общались. И она рассказала, что там адский ад, туда идти не стоит. Если веришь, что можешь достичь результата иначе, не насильственным путем, то туда идти не надо», — заявила она.

Методы Тутберидзе неоднократно подвергались критике. Так, в марте 2020-го бывшая финская фигуристка Киира Корпи сравнила работу в группе Тутберидзе с фабрикой и назвала ее методы «признаком бесчеловечной культуры».

Степанова выступает в танцах на льду. Она трижды становилась бронзовой призеркой на чемпионатах Европы.