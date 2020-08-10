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Тренировки у Тутберидзе сравнили с адом 

Lenta.ru 4 часа назад
Тренировки у Тутберидзе сравнили с адом
Фото: ТАСС
Российская фигуристка Александра Степанова рассказала о причинах отказа в прошлом работать с отечественным тренером Этери Тутберидзе. Интервью со спортсменкой опубликовано на YouTube.
24-летняя Степанова призналась, что у нее была возможность попасть в группу к Тутберидзе. Однако фигуристку отговорили.

«С одной из девочек там лично общались. И она рассказала, что там адский ад, туда идти не стоит. Если веришь, что можешь достичь результата иначе, не насильственным путем, то туда идти не надо», — заявила она.

В мае стало известно об уходе из группы Тутберидзе Александры Трусовой. 31 июля коллектив покинула еще одна звездная фигуристка — Алена Косторная. Обе спортсменки стали тренироваться в академии Евгения Плющенко.
Методы Тутберидзе неоднократно подвергались критике. Так, в марте 2020-го бывшая финская фигуристка Киира Корпи сравнила работу в группе Тутберидзе с фабрикой и назвала ее методы «признаком бесчеловечной культуры».
Степанова выступает в танцах на льду. Она трижды становилась бронзовой призеркой на чемпионатах Европы.
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Комментарии 2
Фигурное катание , Александра Трусова , Алена Косторная , Александра Степанова , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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