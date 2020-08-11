Бестемьянова: по-человечески обидно за Тутберидзе 

"Косторная меньше всех по времени тренировалась в "Хрустальном". Как пришла, так и ушла, у меня осталось такое ощущение. И она пришла уже с очень хорошей базой. Тройной аксель — главное, что сделали в команде Тутберидзе. И раз помогал ей с ним Розанов, то переход был логичен.