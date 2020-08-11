Бестемьянова: по-человечески обидно за Тутберидзе 

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась мнением о переходе Алены Косторной в команду Евгения Плющенко.
По ее словам, решение фигуристки можно назвать логичным, поскольку у Плющенко она будет работать с тренером Сергеем Розановым, который тоже покинул группу Этери Тутберидзе.
"Косторная меньше всех по времени тренировалась в "Хрустальном". Как пришла, так и ушла, у меня осталось такое ощущение. И она пришла уже с очень хорошей базой. Тройной аксель — главное, что сделали в команде Тутберидзе. И раз помогал ей с ним Розанов, то переход был логичен.
По-человечески мне обидно за Тутберидзе, но жизненный опыт показывает, что такое случается со всеми", — цитирует Бестемьянову "СЭ".
Ранее Дмитрий Киселев встал на защиту Тутберидзе.