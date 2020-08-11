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Бестемьянова: по-человечески обидно за Тутберидзе 

Газета.Ru и ещё 1 7 часов назад
Бестемьянова: по-человечески обидно за Тутберидзе
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась мнением о переходе Алены Косторной в команду Евгения Плющенко.
По ее словам, решение фигуристки можно назвать логичным, поскольку у Плющенко она будет работать с тренером Сергеем Розановым, который тоже покинул группу Этери Тутберидзе.

"Косторная меньше всех по времени тренировалась в "Хрустальном". Как пришла, так и ушла, у меня осталось такое ощущение. И она пришла уже с очень хорошей базой. Тройной аксель — главное, что сделали в команде Тутберидзе. И раз помогал ей с ним Розанов, то переход был логичен.

По-человечески мне обидно за Тутберидзе, но жизненный опыт показывает, что такое случается со всеми", — цитирует Бестемьянову "СЭ".
Ранее Дмитрий Киселев встал на защиту Тутберидзе.
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Фигурное катание , Дмитрий Киселев , Сергей Розанов , Наталья Бестемьянова , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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