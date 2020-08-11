«Корова, ты жирная»: как проходят тренировки у Тутберидзе 

В детских группах, которые тренирует Этери Тутберидзе , обижают детей, а результаты из них «выбивают» насильственным путем, заявила в интервью YouTube-каналу Елены Родиной фигуристка Александра Степанова . По ее словам, у нее была возможность попасть к прославленному тренеру, но ее отговорили знакомые.

Впервые о жестком характере Тутберидзе Степанова узнала от родителей своих сверстников, тренировавшихся у знаменитой наставницы. Они рассказали, что в группах «мучают детей», «летают чехлы», и вообще там — «ад адский».

«Если ты понимаешь, что можешь добиться результатов иным путем, не насильственным — не иди туда», — припомнила совет своих знакомых спортсменка.

Она отметила, что у Тутберидзе очень тяжелый характер: например, она предпочитает работать с худенькими ученицами, а девочек с более плотным телосложением может морально унижать, настаивая на диете.

«Человек вроде держится, держится, а она потом крикнет «Корова ты — жирная», начнет морально давить, и будет срыв», — отметила фигуристка.

По ее словам, именно поведение тренера в большинстве случаев стало причиной ухода от нее знаменитых воспитанников.

Некоторые, кому в спорте повезло меньше, в результате вообще оказались в больнице с анорексией, а позже начали страдать булимией и ожирением. По словам Степановой, она решила, что такая судьба её не устраивает и отказалась от идеи перейти к Тутберидзе.