9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко . После этого на улицах Минска и других городов начались беспорядки.

— Как обстановка в Минске? Вы свидетель масштабных событий, а информации мало.

— Не знаю, у нас работа происходит. Мы работаем в обычном режиме, идет сбор, первые соревнования пройдут 15-16 августа, Кубок Республики Беларусь, сборная готовится.

Никаких изменений нет, подготовка к первому старту сезона идет в штатном режиме. Те события, которые имеют место в Минске, развернулись сутки назад. До нас волна еще не докатилась.

— Каток работает, никаких проблем?

— В Минске он работает все время, я сейчас в «Минск-арене», заканчиваю ужинать. Никаких пауз нет, ни вчера, ни сегодня, ни завтра не будет.

— И с интернетом никаких проблем?

— Есть сложности. С заходом в соцсети, в частности. А к чему вы это спрашиваете? Чтобы сделать желтый заголовок?

— Мне кажется, в Беларуси сейчас происходят важные события, и россиянам они интересны.

— Мы — иностранные граждане по отношению к Беларуси, и россиянам не стоит влезать в дела союзного государства, давайте остановимся на этом. Россиянам должно было быть интересно, когда вносили изменения в Конституцию. Для меня вот это было очень важно.

— И вы знаете, как неохотно про это говорили люди из мира фигурного катания! А вам как эти изменения?

— А какая разница сейчас? Поправки уже приняты и обсуждению не подлежат.

Я могу быть в струе или могу иметь отличное от официального мнение. Если бы я знал, что мое мнение что-то изменит, тогда бы высказывал и это было актуально. А на настоящий момент мы изменить уже ничего не можем, — отметил Васильев.