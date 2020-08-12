Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
0 1
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
0 3
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
0 0
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
2 2
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
0 2
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
0 1
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал
19 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Урал
Урал
16:00
Локомотив М Локомотив М
Уфа
Уфа
16:00
Спартак М Спартак М
Ахмат
Ахмат
18:00
Ротор Ротор

Тренер сборной Беларуси Васильев: «Россиянам не стоит влезать в дела союзного государства. Им должно было быть интересно, когда меняли Конституцию» 

Sports.ru 7 часов назад
«Россиянам не стоит влезать в дела союзного государства»
Фото: РИА Новости
9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого на улицах Минска и других городов начались беспорядки.
— Как обстановка в Минске? Вы свидетель масштабных событий, а информации мало.
— Не знаю, у нас работа происходит. Мы работаем в обычном режиме, идет сбор, первые соревнования пройдут 15-16 августа, Кубок Республики Беларусь, сборная готовится.
Никаких изменений нет, подготовка к первому старту сезона идет в штатном режиме. Те события, которые имеют место в Минске, развернулись сутки назад. До нас волна еще не докатилась.
— Каток работает, никаких проблем?
— В Минске он работает все время, я сейчас в «Минск-арене», заканчиваю ужинать. Никаких пауз нет, ни вчера, ни сегодня, ни завтра не будет.
— И с интернетом никаких проблем?
— Есть сложности. С заходом в соцсети, в частности. А к чему вы это спрашиваете? Чтобы сделать желтый заголовок?
— Мне кажется, в Беларуси сейчас происходят важные события, и россиянам они интересны.
— Мы — иностранные граждане по отношению к Беларуси, и россиянам не стоит влезать в дела союзного государства, давайте остановимся на этом. Россиянам должно было быть интересно, когда вносили изменения в Конституцию. Для меня вот это было очень важно.
— И вы знаете, как неохотно про это говорили люди из мира фигурного катания! А вам как эти изменения?
— А какая разница сейчас? Поправки уже приняты и обсуждению не подлежат.
Белоруссия перешла на осадное положение
Я могу быть в струе или могу иметь отличное от официального мнение. Если бы я знал, что мое мнение что-то изменит, тогда бы высказывал и это было актуально. А на настоящий момент мы изменить уже ничего не можем, — отметил Васильев.
Видео дня. В чем секрет тактики Хабиба
Sports.ru: последние новости
Экс-фигуристка рассказала о жестокости Тутберидзе по отношению к спортсменам Экс-фигуристка рассказала о жестокости Тутберидзе по отношению к спортсменам Телеведущий Дмитрий Киселев: «Школу Тутберидзе ограбили. Мы просто выпихиваем ее из России в США. Стыдно» Телеведущий Дмитрий Киселев: «Школу Тутберидзе ограбили. Мы просто выпихиваем ее из России в США. Стыдно» Алина Загитова: «В эти непростые времена мы должны быть едины, потому что знаем, что вместе мы гораздо сильнее» Алина Загитова: «В эти непростые времена мы должны быть едины, потому что знаем, что вместе мы гораздо сильнее»
Комментарии 47
Фигурное катание , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Радимов прокомментировал нападение Широкова на судью
Радимов прокомментировал нападение Широкова на судью
Губерниев придумал наказание для Широкова
Губерниев придумал наказание для Широкова
Раскрыты обстоятельства избиения судьи Широковым
Раскрыты обстоятельства избиения судьи Широковым
РФС прокомментировал избиение арбитра Широковым
РФС прокомментировал избиение арбитра Широковым
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение